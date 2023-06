In una recente intervista con Entertainment Weekly, Sashe Calle ha ammesso che vorrebbe tanto tornare a interpretare Supergirl nel film Supergirl: Woman of Tomorrow annunciato alcuni mesi fa da James Gunn.

Il film sarà incentrato sulla storia a fumetti omonima (Supergirl: la donna del domani) pubblicata nel 2021 e nel 2022, e racconterà le gesta di Kara Zor-El, la cugina di Superman, una “Supergirl molto diversa da quella che conosciamo”, come ha spiegato Gunn a gennaio.

“Spero di continuare a interpretare Supergirl, la amo profondamente” ha commentato Sasha Calle. “Credo che [The Flash] sia un trampolino di lancio per una storia più grande per lei. Supergirl: La donna del domani, di Tom King, è un fumetto incredibile, lo adoro ed è bellissimo. Perciò sì, spero di continuare a interpretare Supergirl, questo è certo“.

Vedremo Sasha Calle nei panni di Supergirl in The Flash, dal 15 giugno al cinema.

