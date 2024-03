MaXXXine, diretto da Ti West, è il capitolo conclusivo della trilogia horror ideata dal regista, iniziata con X. Nel ruolo della protagonista ritorna Mia Goth.

In un’intervista per What’s Under the Bed il regista suggerisce che il terzo film potrebbe non essere l’ultimo.

C’è questa idea strana che se la spiegassi avrebbe senso, ma vediamo cosa succede. Completiamo prima questo film, vediamo se piace alle persone, e poi valuteremo come procedere.

Svela poi a che punto si trova MaXXXine:

Non so cosa posso dirti. Sta procedendo. Lo sto montando, quindi è sulla buona strada, finora tutto bene. Non mi dispiace dirti alcune cose, ma allo stesso tempo, meno persone sanno, più… sento che di molti film ora si sa tutto e sicuramente ogni volta che esce il trailer svela sempre troppo, quindi c’è qualcosa di bello nel non sapere molto a riguardo.

La trama ufficiale della pellicola recita: Il film segue Maxine dopo gli eventi di X, come unica sopravvissuta che prosegue nel suo viaggio verso la fama cercando di affermarsi come attrice nella Los Angeles degli anni ’80. Oltre a Mia Goth nel cast troviamo anche Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon.

