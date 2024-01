May December, nuovo film di Todd Haynes (LEGGI LA RECENSIONE), racconta le vicende di Mary Kay Letourneau, insegnante nota alla cronaca statunitense per l’adescamento del suo allora dodicenne alunno Vili Fualaau, in seguito divenuto suo marito.

In occasione della presentazione in Concorso al festival di Cannes, alcuni critici avevano definito “camp” lo stile del film, aggettivo che non piace al regista. In una recente intervista con ScreenDaily, ha spiegato perché è errato usarlo per il suo lavoro:

Il modo in cui il film è girato non è per nulla camp. Queste lunghe riprese prolungate e questo rivolgersi direttamente alla macchina da presa. Tutti questi motivi stilistici e la struttura del film provengono direttamente dal cinema d’autore europeo. Vengono da Bergman, Godard e Claude Chabrol. Per motivi tematici e narrativi, ho prestato attenzione a Il laureato o a Manhattan: sono commedie che presentano un controllo della macchina da presa e inquadrature prolungate. Ho pensato di tenere ferma la macchina da presa e lasciare che l’attore esistesse nell’inquadratura. E poi abbiamo tutte queste scene speculari con gli attori che recitano direttamente davanti all’obiettivo della macchina da presa. Niente di tutto ciò appartiene all’estetica dei tabloid o al linguaggio dei film televisivi.

Nel cast di May December troviamo Julianne Moore, Natalie Portman e Charles Melton. Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Lycky Red nel corso del prossimo anno. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok!

FONTE: ScreenDaily

Classifiche consigliate