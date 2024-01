Mean Girls, adattamento del musical di Broadway diretto da Tina Fey (a sua volta basato sul film omonimo del 2004) è un vero successo negli Stati Uniti. A interpretare Karen in questa nuova versione troviamo l’attrice Avantika. Come nell’originale (in cui prestava corpo al personaggio Amanda Seyfried), Karen è la più lenta del gruppo e quella su cui si riversano le più grandi risate.

Avantika non ha avuto la possibilità di incontrare Seyfried durante le riprese, ma un incontro c’è stato qualche giorno dopo la premiere del film a New York, durante un evento.

Racconta Avantika a The Hollywood Reporter:

[Busy Philipps] mi ha portato da Amanda, e Amanda è stata semplicemente così gentile e amorevole. Non credo che avrei potuto immaginare un incontro migliore con lei.

Continua:

Le ho chiesto un sacco di cose. Erano tutte informazioni molto riservate di cui non posso dire nulla, ma il solo fatto che me le abbia dette e si sia presa la briga di spiegarmi le cose è una testimonianza di quanto sia gentile e aperta come persona.

Racconta infine, a proposito del cameo di Lindsay Lohan nel film, che il cast ne era a conoscenza…

Era un segreto di Pulcinella tra il cast, ed eravamo stati istruiti di non dirlo a nessuno. Quindi eravamo tutti così colpiti e felici che fosse riuscito a concretizzarsi.

Purtroppo in Italia il film è uscito completamente in sordina, un vero peccato visto che i fan dell’originale sono decisamente numerosi e appassionati.

