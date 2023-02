Mean Girls: Blake Lively stava per avere il ruolo di Karen, secondo Amanda Seyfried

Amanda Seyfried, che ha interpretato Karen Smith nel celebre film del 2004, Mean Girls, ha parlato del suo provino per il film svelando che le cose sarebbero potute andare diversamente in fatto di cast.

L’attrice era stata infatti convocata per fare un provino per il ruolo di Regina George, ruolo poi toccato a Rachel McAdams.

“Avevo preso un aereo per Los Angeles per la prima volta, ero con mia madre, fu così emozionante” ha raccontato Seyfried a Vanity Fair in una recente intervista. “Lì incontrati Lacey Chabert, nella stanza c’era anche Lindsay Lohan, e Blake Lively doveva interpretare Karen, mentre io ero Regina“.

Una volta tornata a casa, l’attrice ricevette una chiamata che non si aspettava:

Tornai a casa e mi dissero: “Secondo noi saresti più appropriata per Karen“.

Alla fine la produzione decise di affidare il ruolo di Karen ad Amanda Seyfried, mentre per il ruolo di Regina alla fine fu scelta Rachel McAdams. Lively fu “molto vicina” a ottenere il ruolo, secondo la direttrice del casting Marci Liroff.