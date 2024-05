Mentre sta per iniziare il Festival di Cannes, Megalopolis ha già trovato una distribuzione nei cinque mercati cinematografici più importanti d’Europa, mentre attende ancora di trovare uno studio disposto a portare il film in sala negli Stati Uniti.

In Italia sarà Eagle Pictures a distribuire la pellicola di Francis Ford Coppola, mentre in Germania, Svizzera e Austria sarà di Costantin Film, in Spagna sarà di Tripictures, nel Regno Unito sarà di Entertainment Film Distributors Limited e in Francia sarà di Le Pacte. Per quanto riguarda le date di uscita nulla è stato ancora ufficializzato, ma è difficile che Megalopolis esca prima in questi territori che negli Stati Uniti.

Secondo quanto riporta Deadline, i diritti ceduti da Coppola sono unicamente per la distribuzione in sala: sembra infatti che l’intenzione sia di trovare una piattaforma globale per la distribuzione in streaming dopo il lancio in sala.

La prima proiezione del film al Festival avverrà il 16 maggio: ricordiamo che fa parte del concorso e quindi è in lizza per la Palma d’Oro.

Auto finanziato da Coppola, Megalopolis è costato circa 130 milioni di dollari. Per la distribuzione americana il regista punta a uno studio che sia in grado di organizzare una campagna marketing da 100 milioni di dollari, in linea con il suo ambizioso progetto.

Nel cast di Megalopolis troviamo: Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Giancarlo Esposito Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Grace Vanderwaal e James Remar.

