Per Megalopolis, il film colossale di Francis Ford Coppola, comincia a intravedersi una luce in fondo al tunnel.

Con Cannes sempre più vicino, Deadline riporta che la pellicola potrebbe aver trovato un distributore, almeno in Francia. Come spiega la rivista Le Point, si tratta di Le Pacte, che aveva portato in sala Anatomia di una caduta.

L’amministratore delegato della compagnia ha però dichiarato a Deadline che “nessun accordo è stato siglato, non abbiamo ancora il film“, perciò le trattative sono ancora in corso.

Quanto al distributore statunitense, Variety sostiene che con l’entrata in gioco di Le Pacte, Netflix si tirerà indietro, mentre “Amazon o Apple potrebbero essere ancora in corsa“, magari portando il film al cinema con la Paramount come fatto con Killers of the Flower Moon.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Greta Gerwig sarà presidente del Concorso. Trovate tutte le notizie sul Festival nella nostra sezione.

