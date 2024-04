Come abbiamo visto nelle ultime settimane, Megalopolis di Francis Ford Coppola si trova in una situazione critica non solo perché è stato definito “invendibile”, ma anche perché a poche settimane da Cannes (dove sarà in concorso) la pellicola non ha ancora un distributore (il che metterebbe il festival in una posizione scomoda se Coppola dovesse siglare un accordo con uno streamer).

In attesa di sviluppi, Variety ha cominciato a indagare sui motivi per cui film sarebbe così complesso. La pellicola è stata descritta da una fonte come “piena di un codice morale ambiguo, sesso, droga, violenza e una prospettiva incerta sul futuro dell’America“, tutti elementi che avrebbero contribuito ad allontanare le più grandi major, soprattutto alla luce del budget di 120 milioni unito al desiderio del regista di spendere 140 milioni in promozione.

Nel ricco cast, ricordiamo, troviamo Adam Driver, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel, Shia LaBeouf, Jon Voight, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito e Chloe Fineman.

Il sesso

Emma Stone e Barry Keoghan sono l’esempio lampante di come il sesso catalizzi tantissima attenzione (con il rischio che i film risultino divisivi) e di come abbiano dovuto “risponderne” durante le campagne promozionali durante la stagione dei premi.

Lo stesso succederà per una scena con Aubrey Plaza e Shia LaBeouf in Megalopolis. Chi l’ha vista l’ha equiparata a una scena di The Paperboy in cui Nicole Kidman urina su Zac Efron dopo che viene punto da una medusa. Plaza farà parlare di sé per una scena in cui il suo personaggio esigerà del piacere sessuale in un contesto definito “orgiastico”.

Stando a uno spettatore, “alcune persone l’hanno percepita semplicemente come uno sfoggio gratuito di ‘tette e droga’ , ma la decadenza ha una connotazione molto vasta per Coppola, deciso a raccontare un monito sulla direzione in cui sta andando l’America“.

L’assurdo

Nel film ci sono delle scene che potrebbero essere efficaci in un film d’autore o, in alternativa, come scopriremo, diventare potenzialmente dei meme sui social. Un esempio è una scena con Voight descritta come “folle” che inizia con un’erezione in un letto d’ospedale e finisce con la rivelazione di “una delle armi più strane mai viste sullo schermo“.

Una visione decadente

Gli spettatori con cui Variety ha parlato sono tutti d’accordo sulla rassegnazione con cui Coppola racconta la sua storia. “C’è una nobiltà in quanto sia sprezzante Megalopolis” ha commentato un dirigente. “Qui abbiamo Coppola che abbatte il tempio della Hollywood contemporanea“.

La stagione dei premi

Nonostante alcuni aspetti critici, il film avrebbe tutte le carte in tavola per far parlare di sé ai festival e ottenere un posto alla stagione dei premi, con dei costumi e una fotografia di spicco. L’interpretazione che dovrebbe richiamare più attenzione è quella di Emmanuel. Driver, che interpreta l’inventore di una misteriosa sostanza che dà il titolo al film, interpreta il suo amante: è il loro rapporto a catturare la tensione della storia.

Il resto del cast dà vita a “personalità fuori misura che credono di essere in un film tutto loro. Tutto è portato all’eccesso“, secondo una fonte.

I potenziali ostacoli

Nel caso di un tour promozionale mondiale, un ostacolo potrebbe essere rappresentato da LaBeouf e Hoffman, entrambi considerati da alcuni “problematici” viste le accuse da parte di ex partner di violenze sessuali (che entrambi negano e che non hanno condotto a procedimenti penali). Hoffman, stando a delle fonti, non ha abbastanza spazio sullo schermo da lasciare il segno. LaBeouf, secondo altri, non metterà a segno un suo glorioso ritorno sotto i riflettori. Secondo delle fonti, il suo aspetto e le sopracciglia rasate sono più sinonimo di distrazione che di intento artistico.

Quale distributore entrerà in gioco?

Alcune voci interne all’industria sostengono che a entrare in gioco come distributore potrebbe essere Neon, disposta a farsi carico di rischi che ripagano. Altri pensano che Searchlight o Focus possano invece essere in grado di vendere un film così poco convenzionale a un grande pubblico. Altri ancora escludono l’intervento di streamer, anche nel caso di accordi distributivi per la sala.

La 77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio 2024. Greta Gerwig sarà presidente del Concorso. Trovate tutte le notizie sul Festival nella nostra sezione.

