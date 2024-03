Da inizio mese, Megamind vs. the Doom Syndicate, sequel del film animato arrivato al cinema nel 2010, è disponibile negli Stati Uniti sulla piattaforma streaming Peacock. A doppiare il protagonista nella versione originale, non troviamo però più Will Ferrell, sostituito da Keith Ferguson. In un’intervista con ScreenRant, il regista Eric Fogel e gli sceneggiatori Alan Schoolcraft e Brent Simons hanno spiegato le ragioni dietro questa scelta.

Inizia Simons:

Ci sono state molte discussioni interne di cui non siamo a conoscenza, ma credo che alla fine si tratti di una questione di tempistiche. E con Megamind e questo ensemble in giro, c’è un sacco di gente che deve organizzare i propri impegni. Credo che sia stato deciso fin dall’inizio di trovare nuovi talent. Ma abbiamo anche avuto la fortuna di trovare Keith Ferguson, che è stato la voce di Megamind in molti videogiochi e in alcune pubblicità quando è uscito il primo film. Abbiamo valutato tante persone, ma siamo sempre tornati a Keith perché, non solo ha l’esperienza di parlare con la voce di Will, ma è un doppiatore di tale talento che è in grado di prendere il testimone da Will e di lavorare su ciò che Will ha creato. È una collaborazione, anche se non sono sicuro che loro due si siano mai incontrati, è una cosa così bella e interessante da vedere.

Proseguono Fogel e Schoolcraft:

Fogel: C’è un termine che la DreamWorks ama usare quando cerca di trovare i doppiatori per sostituire i personaggi dei film. Non amano chiamarli “voce simile”, ma “sensazione simile. Penso che questo sia stato un aspetto a cui abbiamo attinto con Keith, che è stato in grado di lavorare su quel personaggio e di aggiungervi degli strati, cosa necessaria, perché ora stiamo espandendo il mondo e le relazioni. Schoolcraft: Will Ferrell ha prestato la voce [a Megamind] solo per 85 minuti, mentre Keith l’ha fatto per 10 ore. Eric Fogel: Centinaia di minuti [ride]. E lo stesso vale per tutto il cast. Laura Post come Roxanne, Josh Brener come Chum, Maya Aoki Tuttle come Keiko. Tutti loro portano un vero e proprio pathos e danno vita a questi personaggi. È così divertente vederli e sentirli interagire.

La trama di Megamind 2 vede il protagonista difendere Metro City dai suoi ex compagni di malefatte, che vogliono distruggerla.

Cosa ne pensate? Siete dispiaciuti che Will Ferrell non doppi il protagonista in Megamind 2? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: ScreenRant

Classifiche consigliate