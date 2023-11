La notizia del licenziamento di Melissa Barrera da Scream 7 era contenuta in un lungo editoriale in pubblicazione oggi sulla versione cartacea di Variety, ma è trapelata ieri sera e ha spinto il magazine ad anticipare il lancio dell’articolo online – un articolo incentrato più in generale sul clima di tensione che si respira a Hollywood in queste settimane a causa della guerra tra Israele e Hamas. Nel pezzo si parla, per esempio, anche di come Susan Sarandon sia stata messa alla porta dalla sua agenzia UTA a causa di alcune recenti dichiarazioni, e di come l’agenzia CAA abbia licenziato assistenti o smesso di rappresentare alcuni suoi talent per lo stesso motivo. Ha creato un putiferio il declassamento di Maha Dakhil dal suo ruolo di capo della divisione cinema della CAA, dovuta sempre ad alcuni post su Instagram: secondo Variety, Tom Cruise (suo cliente) si sarebbe schierato a suo favore contribuendo a impedire conseguenze più gravi come il licenziamento.

Tornando alla Barrera, i fan di Scream si sono scatenati online dopo la notizia del suo licenziamento, chiedendo di boicottare il settimo film della saga e spingendo la casa di produzione Spyglass Media Group a rilasciare una dichiarazione che vi traduciamo:

La posizione di Spyglass è inequivocabilmente chiara: non abbiamo alcuna tolleranza per l’antisemitismo o l’incitamento all’odio in ogni forma, incluse falsi riferimenti al genocidio, alla pulizia etnica, alla distorsione dell’Olocausto o a qualsiasi cosa che superi platealmente la linea dell’incitamento all’odio.

La precisazione è dovuta al fatto che, sebbene fin dall’inizio sia stato specificato che la motivazione del licenziamento era relativa ad alcune dichiarazioni sui social che erano state interpretate come antisemite, molti stanno riportando la notizia attribuendo la decisione alla presa di posizione di Barrera a favore di un cessate il fuoco in Palestina.

Barrera non è più seguita da un pubblicista, e al momento non ha rilasciato dichiarazioni. Il regista Christopher Landon, che ha raccolto il testimone del settimo film di Scream dai Radio Silence, ha pubblicato un commento che poi ha cancellato:

La mia dichiarazione: 💔 Fa tutto schifo. Smettetela di urlare. Non è stata una mia decisione.

Christopher Landon deletes his tweet regarding Melissa Barrera being fired from SCREAM 7. pic.twitter.com/lPLPekqgse — Tristan (@britneyvinyl) November 22, 2023

Ricordiamo che l’assenza del personaggio di Sam Carpenter dal settimo film comporterà senza dubbio un rimaneggiamento della sceneggiatura. A questo punto, Scream 7 si concentrerà verosimilmente sui tre personaggi di Tara Carpenter, interpretata da Jenna Ortega, Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad Meeks-Martin (Mason Gooding).

Gli ultimi due Scream hanno incassato, rispettivamente, 138 e 168 milioni di dollari.

