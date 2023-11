Jenna Ortega non sarà nel cast di Scream 7. Il motivo non sarebbe legato al recente licenziamento di Melissa Barrera, quanto a sovrapposizioni tra impegni lavorativi.

La notizia è stata diffusa da Deadline, che afferma che l’assenza della richiestissima attrice era stata discussa addirittura prima dell’inizio dello sciopero degli attori (che è stato dichiatato il 14 luglio e si è concluso solo recentemente). Ortega ha infatti un impegno con Netflix per girare la seconda stagione di Mercoledì, che recentemente sono state spostate in Irlanda e che si terranno da aprile fino a estate inoltrata. Spyglass Media, per contro, ha una certa fretta di iniziare le riprese di Scream 7, causando una sovrapposizione impossibile da risolvere, ma la sceneggiatura del film non è ancora pronta (e avrà bisogno di un rimaneggiamento dopo il licenziamento di Barrera).

A questo punto ci si chiede se la produzione cercherà di convincere Neve Campbell a tornare nel cast affiancando Jasmin Savoy Brown (Mindy Meeks-Martin) e Mason Gooding (Chad Meeks-Martin), o cercherà un cast completamente nuovo per proseguire la saga.

Barrera e Ortega hanno interpretato le sorelle Sam e Tara Carpenter in Scream 5 e 6, entrambi film che hanno ottenuto un notevole successo. I sei film della saga hanno raccolto nei cinema di tutto il mondo 911 milioni di dollari.

