Nuovo colpo di scena nel cast della saga di Scream: nel settimo episodio della saga, infatti, non tornerà Melissa Barrera.

L’attrice, che interpreta Sam Carpenter, era diventata il personaggio centrale nel quinto e nel sesto film, soprattutto dopo che Neve Campbell ha lasciato il cast di Scream VI. Ora SlashFilm (che cita un articolo apparso sulla versione cartacea di Variety, e che ha peraltro confermato da fonti interne) che la produzione ha rimosso Barrera dal cast del settimo film, che ricordiamo non verrà più diretto dai Radio Silence ma da Christopher Landon (Auguri per la tua morte). Il motivo di quello che sembra essere stato un licenziamento non è stato ufficializzato, ma le fonti riferiscono sia legato ad alcuni commenti lasciati nelle ultime settimane da Barrera in relazione al conflitto tra Hamas e Israele, e giudicati impropri perché sfociavano nell’antisemitismo. Né l’attrice né la casa di produzione Spyglass hanno commentato.

L’assenza di Sam Carpenter dal settimo film porterà senza dubbio a un rimaneggiamento della sceneggiatura: non è da escludere che questo spiani la strada a un ritorno di Neve Campbell (questo dipenderà dagli zeri). A questo punto, Scream 7 si concentrerà verosimilmente sui tre personaggi di Tara Carpenter, interpretato da Jenna Ortega, Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad Meeks-Martin (Mason Gooding).

Gli ultimi due Scream hanno incassato, rispettivamente, 138 e 168 milioni di dollari.

