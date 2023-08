Dopo aver diretto Scream 5 e 6 riportando la saga sulla cresta dell’onda, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, membri del team di filmmaker noto come Radio Silence, cedono il passo in favore di Christopher Landon che dirigerà Scream 7 per la SpyGlass e la Paramount.

Sarà dunque il regista di Freaky e Auguri per la tua morte a portare sul grande schermo il settimo episodio di una saga cominciata nell’ormai lontano 1996. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett resteranno coinvolti come produttori esecutivi, insieme al terzo membro del team Chad Villella. Tuttavia hanno deciso di non proseguire la loro avventura con l’epopea poiché preferiscono dedicarsi a un nuovo progetto, sempre di genere horror, che verrà prodotto dall’Universal, ma che è attualmente in stallo per via degli scioperi in corso a Hollywood.

Scream 7 non ha ancora uno sceneggiatore collegato, ma non è improbabile che lo stesso Christopher Landon possa finire per mettere mano alla storia: ha difatti scritto – da solo o in collaborazione con altri – tutti i film che ha diretto.

Gli ultimi due Scream hanno incassato, rispettivamente, 138 e 168 milioni di dollari.

FONTE: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate