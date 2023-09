Recentemente vi abbiamo aggiornato sugli ultimi sviluppi che vedono coinvolta l’attrice Neve Campbell e il suo (non) ritorno nel franchise di Scream.

Intervistata da Kiss 92.5 Campbell si è pronunciata di nuovo sull’argomento, in particolare rispondendo alla domanda se il supporto dei fan avrebbe potuto farle cambiare idea. Ha risposto l’attrice:

È una domanda difficile perché è anche una questione di principio. Per quanto ami i personaggi che ho interpretato e quelli con cui ho una storia, è anche importante il concetto di giusta paga. Penso che non siamo ancora a quel punto. Credo davvero che se fossi un uomo l’offerta sarebbe diversa. Non posso provarlo, ma è la sensazione che ho e il modo in cui sono stata trattata non è grandioso e mi suona irrispettoso. Quindi a che punto il rispetto di sé entra in gioco? Deve essere sempre presente, giusto?