Come noto, dopo il trionfo critico e commerciale di Scream 5, che ha visto l’ingresso in scena di volti nuovi e il ritorno del cast storico del franchise, Neve Campbell, interprete di Sidney Prescott, non è tornata in Scream 6.

A quanto pare, nonostante i 140 milioni di dollari incassati da Scream 5 a fronte di un budget di circa 24, l’attrice non aveva ricevuto un’offerta economica giudicata congrua (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Interpellato in materia dal podcast Happy Horror Time, il creatore del franchise, lo sceneggiatore Kevin Williamson, ha spiegato di desiderare che Neve Campbell possa tornare in Scream 7 e auspicando che la produzione elargisca un compenso consono.

Tutto quello che posso dire è “pagatela adeguatamente”. La conosco bene. La amo e l’adoro e ciò che ha fatto è stato fantastico (per il personaggio, ndr.). Amo tutte le persone coinvolte in Scream e tutto ciò che posso dire è: pagatela. Sì, avete sentito bene. Questo è ciò che farei. Le darei i soldi che chiede. Sono convinto che si troverà una soluzione.

Scream 6 ha incassato in tutto il mondo ben 168 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 35.

Scream 7, lo ricordiamo, verrà diretto da Christopher Landon ma tutti i lavori per la pellicola sono attualmente fermi per via dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

FONTE: Happy Horror Time podcast via Deadline

