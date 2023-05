Arnold Schwarzenegger, durante la promozione stampa di Fubar (LEGGI LA RECENSIONE), ha parlato anche de I Mercenari 4 confermando di non far parte del cast della pellicola.

La star si è così espressa:

È già girato e io non ci sono. Gli ho detto “Sai cosa? lo abbiamo già fatto e me ne tiro fuori”. Ma Stallone ha capito le mie ragioni. Ho partecipato al primo Mercenari come piacere personale fatto a Sly. Ho girato per due ore un sabato in una chiesa insieme a Bruce Willis. Poi Sly mi ha chiesto “Ma non è che parteciperesti anche a I Mercenari 2?” e ci ho lavorato un week-end. E poi la mia parte è stata espansa per il terzo capitolo. Ma poi basta. Faremo qualche altra cosa insieme un giorno.