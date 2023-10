Come si sarà accorto chi ha visto I Mercenari 4, la presenza di Sylvester Stallone si è parecchio ridotta nell’ultimo capitolo del franchise.

Il produttore del film Les Weldon spiega le ragioni e difende la scelta fatta in un’intervista con JoBlo:

Non è che abbiamo detto: “Oh, dobbiamo passare il testimone qui” perché stavamo pensando: qual è una buona storia per questo film? E abbiamo pensato al passaggio di testimone, ma questo non significa che sia per forza questa la direzione in cui andremo per sempre. È capitato che fosse la storia migliore che siamo riusciti a mettere insieme e anche se c’è quell’elemento lì è perché è funzionale alla storia. Non volevamo fare l’errore di prendere questo o quell’attore e cercare di forzarlo dentro. Questa storia è uscita in maniera organica e Sly era pronto per questo e ha dato una bella svolta alla storia.