Don't Look Up

Durante gli impegni stampa per Don’t Look Up, alcuni membri del cast dell’attesissima pellicola di Adam McKay come Jennifer Lawrence e Jonah Hill hanno raccontato un curioso aneddoto che ha, come protagonista, la loro leggendaria collega

Nello specifico, le due star hanno raccontato che, con Meryl Streep, c’è stato un fraintendimento collegato all’utilizzo gergale di un acronimo che, in inglese, suona anche come una parola poco carina da indirizzare a qualcuno. L’acronimo in questione è GOAT, ovvero Greatest Of All Time, che viene adoperato per etichettare una persona come il/la più grande di sempre in un determinato ambito di riferimento. Caso vuole che goat in inglese significhi anche… capra!

Ospite allo show di Stephen Colbert (ecco la clip su YouTube), Jennifer Lawrence ha spiegato che, durante la promozione del film e non solo, “Abbiamo sempre, ingenuamente, detto a Meryl Streep che lei era la GOAT”. Durante un photoshoot per la pellicola, la star di Hunger Games ha poi realizzato che la sua collega non era “perfettamente allineata” ai tempi, in materia di gergo “giovane”:

Al photoshoot l’ho chiamata GOAT e lei tipo che mi fa “Ok, spiega semplicemente alla vecchia capra dove deve mettersi”. Al che io capisco che lei non sapeva il significato della parola e le dico “Meryl, lo sai che GOAT significa Greatest Of All Time? Non ti abbiamo chiamato capra per tutto il tempo!”.

Un aneddoto simile è stato raccontato pure da Jonah Hill da Jimmy Fallon (via YouTube). L’attore ha spiegato che chiaramente, una volta realizzata la cosa, Meryl Streep si è molto divertita:

Mi ha detto “Grazie di avermi chiamata GOAT. Ho pensato che mi stessi dando della capra per tutto il tempo!”.

Ecco a seguire la sinossi ufficiale di Don’t Look Up:

La laureanda in astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) fanno una straordinaria scoperta: una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il primo problema è che si trova in rotta di collisione con la Terra. E l’altro? La cosa non sembra interessare a nessuno. A quanto pare, avvisare l’umanità di una minaccia delle dimensioni del monte Everest rappresenta un evento scomodo da affrontare. Con l’aiuto del dottor Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall partono per un tour mediatico che li porta dall’ufficio dell’indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e del suo servile figlio nonché capo di gabinetto Jason (Jonah Hill), fino alla stazione di The Daily Rip, un vivace programma del mattino condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). A sei mesi dall’impatto della cometa, gestire continuamente le cronache e catturare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi risulta essere un’impresa incredibilmente comica. Cosa spingerà il mondo intero a guardare in alto? DON’T LOOK UP è scritto e diretto dal premio Oscar Adam McKay (La grande scommessa) ed è anche interpretato da Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi (alias Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.

Cosa ne pensate di questo aneddoto che ha, come “vittima”, Meryl Streep e il cast dell’attesa pellicola di Adam McKay?