È il Wall Street Journal a fornire un aggiornamento sulla notizia di una settimana fa secondo cui Amazon sarebbe in trattative per acquisire la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) per 9 miliardi di dollari (solo pochi miliardi più di quanto il colosso spese qualche anno fa per acquisire la catena di supermercati Whole Foods).

Secondo il sito ormai mancherebbe solo la firma, e l’accordo potrebbe essere chiuso già questa settimana, a meno che il tavolo non salti all’improvviso. CBNC afferma l’annuncio potrebbe arrivare già martedì. Va sottolineato che una eventuale acquisizione non avrebbe alcun impatto sulle uscite cinematografiche di quest’anno, concordate con il distributore United Artists Releasing.

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere soprattutto il prezzo della transazione: diversi insider dell’industria ritengono infatti che la MGM non valga più di 5-6 miliardi di dollari (quanto era stata valutata un anno fa), nonostante uno sterminato catalogo di film ed episodi di serie tv e la proprietà di franchise come La Pantera Rosa e James Bond. Il valore di quest’ultimo, in particolare, viene messo in discussione visto il controllo creativo che tutt’ora detiene EON Productions, la casa di produzione della famiglia Broccoli con cui la major deve dividere i profitti dei film della saga e che ha l’ultima parola su produzione, marketing e distribuzione di Bond.

La cessione della MGM ad Amazon probabilmente non convincerà la famiglia Broccoli a dare il via libera al debutto dei prossimi film della saga direttamente in streaming, in passato inoltre sono sempre stati restii ad ampliare il franchise attraverso spinoff o serie tv.

Ricordiamo che attualmente la MGM è di proprietà di un gruppo di investitori guidati da Anchorage Capital, che si sono fatti avanti dopo la bancarotta del 2012.

Fonte: Deadline