Michael B. Jordan vuole tornare a dirigere dopo Creed III

In una recente intervista con Good Morning America per la promozione di Creed III, Michael B. Jordan ha parlato del suo debutto alla regia con il film che sarà a marzo nelle sale cinematografiche italiane.

L’attore ha apprezzato particolarmente la sua esperienza sia davanti che dietro la macchina da presa e ha ammesso che intende tornare a dirigere:

Devo. Dopo tutte le lezioni apprese al primo tentativo, voglio tornare e rimettermi in gioco. Amo farlo.

L’attore ha poi parlato dell’aspetto più difficile in assoluto:

Lavorare a una scena, allenarsi e prepararsi per il giorno successivo di riprese è stata la parte più difficile per me.