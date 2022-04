è ancora impegnato nella promozione stampa della sua ultima fatica, Ambulance, considerato che il lungometraggio è uscito in quasi tutti i mercati internazionali e a mancare all’appello sono proprio gli Stati Uniti. In America, Ambulance esordirà questo venerdì, l’8 di aprile per intenderci.

Ed ecco che il regista di The Rock e della saga di Transformers continua quindi ad apparire sulle pagine di svariate testate statunitensi. In una chiacchierata fatta con Comic Book, Michael Bay ha parlato di un genere, quello dei cinecomic, con cui non ha mai avuto a che fare illustrando anche a quale condizione accetterebbe di girarne uno.

Non è che io non sia interessato alla Marvel. È che, come è solito dire Ridley Scott, la cosa che risulta essere allo stesso tempo più complicata e più divertente per un regista è la costruzione del mondo su cui si basa il tuo film. Non sono quel genere di persona che potrebbe avere a che fare con Star Wars di George Lucas e girare Guerre Stellari 5. Non fa per me. Non sono quello che arriva a girare Iron Man 7 o Batman 10. Voglio fare le mie cose. Amerei girare un film di supereroi, ma voglio fare secondo quelli che sono i miei termini avendo la possibilità di creare il mio mondo.

In questo articolo trovate la nostra intervista con Michael Bay fatta in occasione del junket di Ambulance. Trovate tutte le informazioni su Ambulance, il nuovo film di Michael Bay, nella nostra scheda.

