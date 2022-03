È uscito oggi, il nuovo film dicon Yahya Abdul-Mateen II, Jake Gyllenhaal, Eiza González. Per l’occasione, il nostro Gabriele Niola ha avuto l’opportunità di intervistare nientemeno che Bay stesso, in collegamento streaming.

Il regista ci ha parlato di come questo thriller differisca dai suoi precedenti lavori – spiegando di aver promosso molte delle “nuove leve” della sua troupe e di aver scelto un gruppo meno numeroso del solito. Non solo, si è sbilanciato riflettendo sulla sua filmografia e su come sia legata alla fiducia che mano a mano sta perdendo nel suo paese, ha poi parlato delle scene d’azione e di altro ancora.

Potete vedere il video sottotitolato qui sopra!

