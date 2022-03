La recensione di Ambulance, in uscita al cinema il 24 marzo

Questa volta più che mai, le immagini dicono qualcosa e i dialoghi un’altra. Michael Bay continua a riprendere le sue storie dal punto di vista più estetizzante possibile, usando tramonti e la grande enfasi del mito cinematografico per raccontare un’America splendente, ma sotto quella patina, quello che accade non ha più niente di splendente. Lo splendore che vedevamo nei suoi film iniziali, così pieni di orgoglio per il paese, così propagandistici nel raccontare come in ogni posizione ci fosse sempre la persona migliore possibile, messa nelle condizioni migliori possibili, non c’è più da un po’. Già nel secondo Transformers, Shia Le Beouf, eroe del film precedente, perdeva il lavoro e non ne trovava altri nonostante quel che aveva fatto; poi c’è stata l’America dei dementi di Pain And Gain; e poi ancora Thirteen Hours aveva segnato la punta massima di disillusione nei confronti dell’idea dell’eccezionalismo statunitense. Ora ...