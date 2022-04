non ha alcuna intenzione di dare troppa importanza alla questione die lo schiaffo dato a Chris Rock durante la notte degli Oscar.

Durante la promozione stampa di Ambulance, Michael Bay, che con Will Smith ha lavorato in Bad Boys 1 e 2, è stato interpellato in merito alla vicenda da Yahoo Entertainment (via Comic Book), ma ha liquidato la questione spiegando che a) Non gli frega nulla della cosa b) Abbiamo cose più serie, come la barbara invasione russa dell’Ucraina, alle quali pensare.

Il regista spiega:

Per prima cosa: è sbagliato. Ma la gente sta parlando solo di questo e a me in realtà non interessa. Hollywood è così egocentrica. Ora come ora stanno facendo saltare in aria i bambini in Ucraina. La terza guerra mondiale, è di questo che dovremmo parlare.

Michael Bay ha specificato di non aver visto la diretta degli Oscar ma di aver ricevuto svariati messaggi che lo informavano di quanto fatto da Will Smith. Del quale dice:

Ho lavorato con lui e non è quel genere di persona. Non l’ho mai visto perdere il controllo in quel modo. Pensavo fosse qualcosa di preparato perché ho visto il sorrisetto compiaciuto e sono stato sul set insieme a lui e so come si comporta quando punzecchia le persone o ci scherza. Siamo seri: era una sberla. Non un pugno. Lui è una persona allenata al combattimenti… ma di sicuro è stata una mossa sbagliata.

