Ospite del podcast Happy, Sad, Confused, Michael Fassbender è tornato a riflettere sui film di X-Men e sull’esperienza in generale.

“Guarda, ho avuto una grandissima esperienza… mi è piaciuta tanto” ha ammesso. “Con la fine di Dark Phoenix… mi sono detto… abbiamo avuto fortuna, è stata una grande esperienza“.

Ecco l’intervista integrale:

L’attore apparirà prossimamente in Chi segna vince di Taika Waititi dopo la sua presenza in The Killer di David Fincher.

