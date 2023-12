Per Vanity Fair Michael Fassbender ha riflettuto sui film di tutta la sua carriera e anche su X-Men: L’inizio, per cui fu scelto nei panni di una giovane versione di Magneto.

L’attore ha parlato nello specifico di cosa lo intrigava del progetto:

La cosa che mi ha attratto di quel film, X-Men: L’inizio, era quest’idea di un emarginato che non pensa di appartenere a qualcosa. Questo è stato l’aspetto più interessante per me per lavorare sul personaggio e per trovare le sue giustificazioni, che comunque erano monumentali. Tutto quello a cui era disposto per i suoi scopi e le sue motivazioni… essenzialmente il punto è che Magneto ha bisogno di un abbraccio.