Michael Keaton sta continuando il suo lavoro con il personaggio dell’Avvoltoio

Prossimamente rivedremonei panni di Adrian Toomes, AKA l’Avvoltoio, villain di Spider-Man già apparso in Spider-Man: Homecoming e presto nel cinecomic con Jared Leto

Ebbene l’attore ha recentemente pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram in cui anticipa un “piccolo lavoro per Toomes”. Potrebbe trattarsi della registrazione di qualche sorta di dialogo per il materiale promozionale per Morbius.

Ecco il post: