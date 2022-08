Michael Keaton spiega perché non guarda interamente i film DC o Marvel

In una recente intervista con Variety, Michael Keaton è tornato a parlare del suo ritorno nei panni di Batman e anche in generale dei cinecomic.

L’attore ha spiegato nello specifico perché non guarda i film DC o Marvel interamente:

So che la gente non ci crede, ma non ho mai visto interamente quei film [di Batman], o anche i Marvel, nessuno di quelli. Non intendo dire che non li vedo perché mi sento un intellettuale, sul serio! Non è quello… è che guardo veramente poche cose. Inizio a guardare qualcosa, mi piace, ne guardo tre episodi e poi basta, perché ho altro da fare, cazz*.

Rivedremo Michael Keaton nei panni di Batman in The Flash, che doveva arrivare nelle sale americane il 4 novembre 2022, ma poi è stato rimandato al 23 giugno 2023. Sarà inoltre nel film di Batgirl, anche se non è ancora chiara la data d’uscita. Nell’Universo Marvel lo abbiamo visto in Spider-Man: Homecoming e ha poi fatto un salto in quello della Sony con Morbius.