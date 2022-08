The Flash, Michael Keaton sul ritorno del suo Batman: “Sembrava divertente”

Quando, finalmente, The Flash, il cinecomic di Andy Muschietti col problematico Ezra Miller, arriverà nei cinema nel 2023 avremo modo di assistere anche al ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman.

L’attore, che ha interpretato per ben due volte l’Uomo Pipistrello nei cult diretti da Tim Burton, è tornato a parlare del perché abbia deciso di vestire nuovamente maschera e mantello del Crociato di Gotham:

Pareva divertente. Ero curioso di scoprire come sarebbe stato dopo tutti questi anni. Non tanto su quello che avrei fatto io – ovviamente in piccola parte anche di quello chiaramente – ma ero curioso principalmente da un punto di vista sociale. Questa cosa è gigantesca. Ora hanno un mondo intero. Per questo, l’ho guardato un po’ come un outsider pensando “Santa miseria!”.