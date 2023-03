Deadline riporta in esclusiva che Michelle Dockery sarà la protagonista Please Don’t Feed the Children, il debutto alla regia di Destry Allyn Spielberg, figlia di Steven.

Le riprese del thriller psicologico partiranno a fine aprile in Nuovo Messico su una sceneggiatura di Paul Bertino.

La storia ruota attorno a un gruppo di orfani dopo che un virus ha annientato la popolazione adulta del paese. I ragazzi si dirigono verso sud in cerca di una nuova vita, ma si ritrovano alla mercé di una donna squilibrata che custodisce un segreto pericoloso.

Dopo questo progetto la regista dirigerà quello che doveva inizialmente segnare il suo debutto cinematografico, Four Assassins (and a Funeral).

Cosa ne pensate del debutto alla regia della figlia di Steven Spielberg? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate