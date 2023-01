Steven Spielberg si dice “emozionato” per il debutto alla regia di sua figlia Destry Allyn

Steven Spielberg ha accolto con grande emozione la notizia che sua figlia Destry Allyn Spielberg avrebbe seguito le sue orme firmando il suo primo contratto per il debutto alla regia.

Il regista ne ha parlato in occasione del podcast Smartless in compagnia di Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes. Proprio Bateman ha introdotto l’argomento parlando della notizia del mese scorso secondo cui la figlia del regista debutterà con Four Assassins (And a Funeral) dopo aver stretto un accordo con la Thunder Road Pictures.

“Sono così emozionato” ha detto Spielberg, che ha spiegato che sua figlia ha ottenuto l’incarico dopo aver diretto il cortometraggio Let Me Go (The Right Way) presentato al Tribeca l’anno scorso:

È stata ingaggiata sulla base di un corto. Ha diretto un bellissimo corto, che ho adorato, e i produttori dietro John Wick l’hanno visto e le hanno affidato il film… con un budget di tutto rispetto tra l’altro. È un’emozione per tutta la famiglia.

