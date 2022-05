Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter tornerà prossimamente sul grande schermo al fianco di Sean Penn e di Tye Sheridan (Ready Player One) in, thriller drammatico diretto da Jean-Stéphane Sauvaire.

Il lungometraggio sarà basato sull’opera letteraria di Shannon Burke “I corpi neri”. Burke, Ben Mac Brown e Ryan King si occuperanno della sceneggiatura.

Le riprese si terranno a New York.

Qua sotto trovate la descrizione ufficiale del romanzo:

New York, primi anni Novanta. Rudy Giuliani non è ancora arrivato e illegalità e miseria dilagano ad Harlem. Ollie Cross ha poco più di vent’anni ed è stato bocciato all’esame di ammissione per entrare a Medicina. Decide di passare alla pratica e si fa assumere come paramedico sulle ambulanze. Giorno dopo giorno, Ollie deve fare i conti con le spaventose immagini di violenza e di dolore che caratterizzano il suo lavoro: le viscere della città sono messe a nudo davanti ai suoi occhi. Come un medico di guerra, Ollie inizia una discesa dentro il lato peggiore della vita; l’altruismo e la speranza mutano in insensibilità, cinismo, senso di essere al di sopra della vita e della morte. Fino all’inevitabile punto di non ritorno. Un romanzo disturbante, per nulla retorico, sui pericoli dell’esporsi al volto più oscuro della vita.