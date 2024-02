Qualche anno fa, Milo Ventimiglia (Heroes, Una mamma per amica, This is us) aveva rivelato a Variety di aver partecipato ai casting per il ruolo di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves ma di essere stato scartato perché “troppo vecchio”. Come noto, la parte è stata poi data a Robert Pattinson che ha 9 anni meno di lui.

Nel mentre, The Batman è arrivato nei cinema e, dopo gli scossoni dirigenziali e la fusione della warner con Discovery, c’è in programma un sequel che vivrà parallelamente negli Elseworlds del nuovo universo cinematografico della DC che verrà edificato da James Gunn e Peter Safran. Nel filone principale ci sarà l’Uomo Pipistrello di The Brave and the Bold il cui interprete, però, non è ancora stato ingaggiato.

Comic Book ha avuto la possibilità di chiacchierare con Milo Ventimiglia e, considerato che c’è ancora un posto vacante per interpretare questo Batman, ha chiesto all’attore se voglia provare nuovamente a vestire il costume e il mantello del vigilante di Gotham City.

No perché, a questo punto, probabilmente sono troppo giovane. È così che va, amico. Quando dicono che vogliono un Batman giovane, intendono proprio giovane. Quando dicono che vogliono un Batman vecchio, vogliono qualcuno più in là con gli anni. Come attore, ci sono sempre quei ruoli in cui ti vedi bene. Ci sono quei personaggi di cui pensi “Mannaggia, potrei farlo io” e poi magari non li ottieni. Vedi un altro attore che ottiene l’ingaggio e magari fa un buon lavoro magari fa schifi. E lo dimentichi un po’.

Milo Ventimiglia puntualizza poi che preferisce più pensare a impegni nell’immediato che alla prospettiva di interpretare Batman o ruoli similari:

Preferisco concentrarmi su quello che c’è nell’immediato. Prima che ci siano informazioni reali su Anakin Skywalker devi avere Il ritorno dello Jedi. Quando ero adolescente e volevo interpretare Anakin Skywalker in un film di Star Wars proprio come volevo interpretare Batman… è qualcosa di bello da avere in mente perché ti sprona ad andare avanti. Ma non devi lasciarti scoraggiare se non ottieni la parte che sognavi. Forse sono troppo giovane per Batman, o forse non sono proprio ruoli adatti a me e va bene così.

