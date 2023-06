Ci aveva già pensato il diretto Andy Muschietti, nel corso di un’intervista promozionale per The Flash, a far capire che il suo coinvolgimento con i film basati sulle proprietà intellettuali della DC Comics sarebbe potuto proseguire anche dopo il film del Velocista Scarlatto con un lungometraggio dedicato a Batman (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Adesso è l’Hollywood Reporter che, in un approfondimento dedicato al marketing di The Flash sul quale torneremo nelle prossime ore, a scrivere che, stando alle informazioni in loro possesso, James Gunn e Peter Safran, i capi dei DC Studios, vorrebbero davvero Andy Muschietti alla regia di Batman: The Brave and the Bold (quello con Robert Pattinson apparterrà a DC Elseworlds), uno dei dieci progetti dei DC Studios annunciati lo scorso gennaio (ECCO I DETTAGLI).

Anche se la pellicola non ha ancora neanche una sceneggiatura – cosa che presumibilmente resterà tale ancora per un po’ dato lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso a Hollywood – il regista argentino sarebbe la prima scelta per la pellicola. Nulla di cui stupirsi: i rapporti del filmmaker con la Warner sono ottimi grazie alle ottime performance commerciali dei due film di IT che, cumulativamente, hanno generato un giro d’affari al box-office di 1,168 miliardi di dollari a fronte di un budget cumulato di 105 (via The Numbers).

Chiaramente, bisognerà anche vedere la resa al botteghino di The Flash, ma su questo torneremo una volta che il cinecomic sarà effettivamente approdato nei cinema.

FONTE: The Hollywood Reporter

