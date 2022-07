Minions 2, il nuovo film d’animazione targato Illumination, è uscito questo fine settimana nei cinema americani distribuito dalla Universal ottenendo un successo a dir poco strepitoso. Sono già 108 i milioni di dollari raccolti nel corso del week-end e si prevede che per questa sera (ricordiamo che oggi negli Stati Uniti è festa dato che si celebra il 4 luglio), Minions 2 possa toccare quota 127.9 milioni. Se le stime verranno confermate, si appresta a diventare la pellicola con la migliore apertura di sempre nel giorno dell’Indipendenza, battendo il precedente primato detenuto da Transformers 3 di Michael Bay che, nel 2011, aveva incassato 115.9 milioni di dollari nell’arco di quattro giorni.

Il successo che il sequel sta avendo si misura anche con uno strano e imprevedibile effetto correlato: il review bombing “al contrario”. Abbiamo visto più e più volte come l’uscita di questo o quel blockbuster – è accaduto con le pellicole di Star Wars o cinecomic Marvel come Captain Marvel e Black Panther – sia stata preceduta da operazioni di review bombing da parte di troll e fan tossici che tempestavano siti come IMDb, Rotten Tomatoes and co di valutazioni negativi per cercare di affossare (senza riuscirci naturalmente) le performance del lungometraggio al botteghino.

Con Minions 2 sta accadendo l’opposto: su IMDb and co gli utenti stanno pubblicando recensioni e votazioni con il massimo dei voti. E un notevole tasso d’ironia, naturalmente. Su IMDb leggiamo recensioni degli utenti da 10/10 che dichiarano “È il Morbius del cinema d’animazione”, “Capolavoro”, “Questo film può competere con Il Padrino”, “Il secondo più grande film di tutti i tempi dopo Morbius”.

Una situazione analoga sta avvenendo anche su Rotten Tomatoes. Il popolare aggregatore ha finora preso in esame 126 recensioni di Minions 2 che ha un dignitosissimo 71% di critiche positive. Il punteggio del pubblico è, però, sensibilmente più alto: nel momento in cui stiamo scrivendo è al 91%.

Contrariamente a un film che abbiamo tirato in ballo nel corso dell’articolo, ovvero sia Morbius, protagonista inconsapevole di una poderosa wave di meme sulla quale ha ironizzato lo stesso Jared Leto che però non ha influenzato in alcun modo il pessimo box-office del cinecomic, Minions 2 sembra aver coniugato le elevate aspettative che inevitabilmente accompagnano i sequel dei grandi franchise con una divertente viralità web che, di sicuro, non farà altro che spingere ulteriormente le discussioni social intorno alla pellicola.

Vi ricordiamo che Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo sarà nei cinema italiani dal 18 agosto.

Fonte: Variety