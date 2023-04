Lo stesso Henry Cavill ha diffuso tramite Instagram un nuovo scatto che lo vede sul set del prossimo film di Guy Ritchie intitolato Ministry of Ungentlemanly Warfare, un thriller di spionaggio ambientato durante la Seconda guerra mondiale.

Nella pellicola accanto a Henry Cavill troviamo Eiza González, Alan Ritchson (Fast X, Reacher), Henry Golding (Crazy & Rich, The Gentlemen), Henry Zaga (Beyond The Universe), Alex Pettyfer (Magic Mike, The Butler), Cary Elwes (Operation Fortune: Ruse de Guerre), Hero Fiennes Tiffin (After), Babs Olusanmokun (Dune, “Star Trek: Strange New Worlds”) e Til Schweiger (Bastardi senza gloria, Atomica bionda).

Ecco lo scatto:

Il film è tratto dall’opera di Damien Lewis intitolata Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops.

Scritto dall’autore di Cacciatori di nazisti. La vera storia degli uomini che hanno inseguito e catturato i più crudeli criminali del Terzo Reich, Ministry of Ungentlemanly Warfare è la cronaca di come il primo ministro Winston Churchill, davanti all’avanzata nazista, decise di creare delle squadre “fantasma” incaricate di condurre operazioni di guerra non convenzionale ingaggiando criminali e banditi.

FONTE: Instagram/Henry Cavill

