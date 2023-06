Miriam Margolyes, che ha interpretato la professoressa Sprite nei film della saga di Harry Potter, è tornata a parlare del suo rapporto con i film durante un’intervista con Vogue UK (via Variety).

“Per me Harry Potter non era così importante” ha ammesso. “Ero felice di farne parte e mi è piaciuto partecipare ai film e incontrare tutte le persone, ma non è Charles Dickens“.

Ha poi spiegato che sebbene il ruolo non significhi per lei tanto quanto per i fan, è grata per l’amore ricevuto dagli appassionati: “La gente viene da me, mi dice: ‘Ti adoro’ e chiedono un abbraccio. È folgorante“.

L’attrice ha debuttato nei panni dell’insegnante di Erbologia in Harry potter e la camera dei segreti e poi è tornata per un cammeo in Harry Potter e i doni della morte: Parte 2.

