Missing: il sequel di Searching ha una data d’uscita

Screen Gems ha comunicato la data di uscita del sequel di Searching (LEGGI LA RECENSIONE), horror uscito nel 2018 che, a fronte di un budget di meno di 1 milione di dollari, ne aveva incassati ben 75. Il film, dal titolo Missing, arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 24 febbraio 2023. Scritto e diretto da Nick Johnson e Will Merrick, Missing avrà come protagonisti Storm Reid, Nia Long e Joaquim de Almeida, e racconterà una storia slegata da Searching, pur riproponendone la forma di “film da desktop”. I dettagli sulla trama sono ancora molto riservati, tranne il fatto che “sarà caratterizzato da una nuova serie di personaggi e da un formato evoluto di thriller da desktop in cui la storia si svolge sugli schermi dei dispositivi dei personaggi“.

“Searching è finora il film di maggior successo girato nel formato desktop e il sequel è destinato a diventare una nuova pietra miliare“, ha dichiarato il produttore Timur Bekmambetov. “Quella che sembrava una tecnica sperimentale qualche anno fa ha ricevuto ora uno slancio con un numero sempre maggiore di professionisti del settore che si rivolgono a questa tecnica di regia digitale“.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del primo film:

Dopo che la figlia sedicenne di David Kim (John Cho) scompare, viene aperta un’indagine locale e assegnato un detective al caso. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il laptop della figlia. In un thriller iper-moderno raccontato attraverso i dispositivi tecnologici che usiamo ogni giorno per comunicare, David deve rintracciare tutti i movimenti di sua figlia prima che scompaia per sempre.

FONTE: CB