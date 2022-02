Il mese scorsosono stati rinviati ancora una volta dalla Paramount Pictures e dalla Skydance per problemi logistici e distributivi legati alla pandemia.

Le nuove date di uscita saranno il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024, ma ci sono anche altri motivi per cui gli studi hanno deciso di prendersi un po’ più di respiro, come spiegato in un lungo articolo di Variety.

Stano al giornale, far uscire il settimo film nel momento più “sano” possibile è prioritario dal momento che i costi di produzione sono lievitati vertiginosamente a causa della pandemia. Rispetto ai 190 milioni di dollari impiegati per Mission: Impossible — Fallout, il settimo film ha necessitato di ben 290 milioni di dollari.

Si tratta di una cifra elevatissima dovuta a tutte le false partenze a causa del Covid-19 (che ammontano a sette stando a una fonte del giornale), a causa della necessità di girare in esterni in giro per il mondo e ovviamente a causa di tutti i costi dovuti non solo agli slittamenti, ma anche alla necessità di continuare a pagare la troupe anche durante la sospensione delle riprese.

Un altro ostacolo che si spera possa essere in parte sanato da qui al 2023 è dato dalla tensione tra Hollywood e la Cina: si tratta di un periodo in cui i film fanno parecchia fatica a ottenere una distribuzione in un paese di punta come la Cina, dove l’ultimo capitolo di Mission: Impossible ha incassato più di 180 milioni di dollari.

Ma non è tutto: il settimo film a quanto pare si concluderà con un colpo di scena che terrà il pubblico sulle spine fino all’uscita dell’ottavo e ultimo capitolo, perciò Tom Cruise vuole assicurarsi di finire le riprese dell’ottavo episodio prima che esca il settimo.

Il piano, sembra, è che Mission: Impossible 7 e 8 segnino l’addio di Tom Cruise al personaggio di Ethan Hunt, cosa che ha messo particolarmente sotto pressione la star e il regista Christopher McQuarrie.

Inizialmente le due pellicole dovevano essere girate in contemporanea, ma alla fine non è stato più così. Al momento le riprese dell’ottavo dovrebbero essere imminenti in Sud Africa.