Dopa una lunghissima produzione, sono ufficialmente finite le riprese di Mission: Impossible 7 che sarà intitolato Dead Reckoning – Parte 1.

A comunicarlo è stato il regista Christopher McQuarrie su Instagram. “Alla più grande troupe che sia mai esistita e che mai esisterà” ha scritto il regista. “Coloro che non erano presenti non capiranno mai, quelli che c’erano non lo dimenticheranno mai. Con i più sinceri ringraziamenti e immensa gratitudine, non solo a voi ma anche alle vostre famiglie e ai vostri affetti, buon viaggio e godetevi il meritato riposo. La produzione di Dead Reckoning – Parte 1 è (ufficialmente) finita“.

All’appello manca, ovviamente, la Parte 2, ma vista la turbolenta lavorazione del primo capitolo si può già cantare vittoria.

Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024

