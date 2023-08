Chris McQuarrie ha svelato nel corso del podcast Empire Spoiler Specials che una scena di Mission: Impossible 7 è stata girata, almeno in parte, a casa di Tom Cruise.

Il regista ha spiegato di aver fatto molta fatica a capire come rivelare al pubblico tutti i dettagli sul personaggio di Marie (Mariela Garriga), una donna appartenente al passato di Ethan prima dell’IMF. Ha così deciso di raccontare il grosso durante la riunione prima della missione principale.

“Alle proiezioni di prova e alle riunioni di produzione non era chiara la storia di Marie, e mi sono reso conto del fatto che stessimo facendo troppo i brillanti, che non stessimo mettendo tutte le nostre carte in tavola“.

Ha così spiegato: “L’intera scena incentrata sul punto prima della missione è stata scritta nel corso di una settimana e girata in un giorno. A parte degli inserti girati nel garage di Tom in Florida perché mancava un elemento“.

“Abbiamo girato gli inserti in fretta e furia e ogni volta che fai così il risultato fa schifo. È stato il giorno di riprese più lungo, era l’ultimo. […] In sala montaggio ho inserito le sequenze con Marie e ho pensato: ’30 anni fa ti è stata data una scelta’. Ho spiattellato tutto. Mi sono detto che dovevo smettere di chiedere al pubblico di capire tutto da solo e quindi volevo dirgli tutto, cavolo. Poi ho chiamato Tom e ho detto: “È successo un casino, caz*o. Manca una foto molto importante, ci serve una foto segnaletica. Non basta dirlo a voce, abbiamo bisogno della foto“.

Ha poi aggiunto: “Una volta che mi sono messo a girare una foto, tanto valeva rifare tutto. Perciò siamo andati nel garage di Tom in Florida, abbiamo portato una scrivania, un po’ di pavimentazione, delle foto, una pistola e gli oggetti di scena base. E abbiamo rigirato tutto“.

Tutte le informazioni su Mission: Impossible 7 sono disponibili nella nostra scheda.

