Ilsa è morta in Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno. Irrimediabilmente morta. Gabriel (Esai Morales) l’ha uccisa e Ethan (Tom Cruise) ha ritrovato il suo corpo senza vita. Nonostante le numerose teorie dei fan che vogliono pensare che Ilsa (Rebecca Ferguson) ritornerà nella parte due, il regista ha smentito categoricamente ogni teoria.

Ha raccontato infatti ad Empire:

È una morte molto eroica per quel personaggio. Non è in alcun modo o forma qualcosa di usa e getta, è una morte nobile ed eroica. Per me quella è la cosa più difficile da trovare per un personaggio. Ilsa che muore per Grace è stato molto importante e, ripeto, è nato in maniera organica dalla storia. La sua morte è stata una delle prime cose che abbiamo girato. Ma le ragioni sono arrivate dopo – e non eravamo soddisfatti la prima volta che ho messo insieme la scena senza quelle ragioni al loro posto. È stato prima che girassimo il combattimento tra Pom e Ethan. Vista la posta in gioco di quella sequenza e la gravità di quella morte, non volevamo fermarci finché non avesse avuto un significato e una dignità. Non si tratta di vendetta – diventa un test per il personaggio. Non si tratta della morte in sé del personaggio. Non si tratta di quale gruppo quel personaggio rappresenta quando muore. Non si tratta di quali emozioni quel personaggio instilla nel protagonista quando muore. Si tratta del valore della morte del personaggio. Non è più complicato di così: sono morti per una ragione?