Mission Impossible 8 é nei cinema oramai da più di due settimane e vede il ritorno di due storici compagni di viaggio di Ethan, Luther e Benji.

Prima dell’inizio dello sciopero, Pegg ha parlato in un’intervista con CinemaBlend di come si sentirebbe all’idea che Benji – oramai con Ethan da 5 film – possa morire alla fine di Mission Impossible – Dead Reckoning Parte 2: “Come ha detto Luther, credo, ognuno di noi potrebbe morire in qualsiasi momento. Ovviamente, se succedesse a me, sarei molto triste. Ho convissuto con Benji per… beh, sarebbe veramente triste. É stato parte della mia vita per 17 anni, l’ho osservato, sono stato con lui mentre cresceva, invecchiava, maturava e… purtroppo tutti loro vivono una vita veramente tragica in un certo senso”.

Ricordiamo che Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Due uscirà il 28 giugno 2024. Qui trovate la scheda del film.

