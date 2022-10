Mission: Impossible Dead Reckoning, il regista preannuncia uno stunt rivoluzionario, poi cancella il tweet

Qualche ora fa Christopher McQuarrie ha stuzzicato i fan parlando di uno stunt dal set di Mission: Impossible Dead Reckoning, le cui riprese sono in corso.

“Venerdì mattina ho detto a Tom [Cruise] che la tecnologia per girare uno stunt ben preciso non esisteva” aveva scritto su Twitter. “Alle 18:00 invece sì. A volte bastano delle persone in gamba“.

Il dato curioso è che nelle ultime ore tutti i tweet del regista sono spariti assieme al suo profilo Instagram. Al momento non sono chiari i motivi.

Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno (guarda il trailer italiano) e Parte due arriveranno al cinema a distanza di quasi un anno l’uno dall’altro il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024. Nel cast della Parte uno troviamo Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt.

