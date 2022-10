Mission: Impossible – Fallout, Henry Cavill svela l’origine della celebre “ricarica delle braccia” in una scena del film

In Mission Impossible – Fallout (LEGGI LA RECENSIONE), sesto capitolo della saga con protagonista Tom Cruise, c’è una scena divenuta virale in cui Henry Cavill sembra “ricaricare” le braccia prima di un combattimento in bagno. Ospite del podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused, l’attore ha raccontato l’origine di questo passaggio:

Non c’era nulla del genere (nella sceneggiatura). era una scena di combattimento piuttosto intensa. A quel punto abbiamo girato per circa tre settimane, che è un tempo lungo rispetto a cose come The Witcher, dove si gira in un giorno. Dopo un po’ di tempo tutto comincia a diventare piuttosto doloroso, perché si tratta di un movimento molto ripetitivo, e tendini dei miei bicipiti si stavano indurendo, quindi dovevo riscaldarli prima di tirare i pugni. Lo facevo letteralmente per riscaldarli. Una volta l’ho fatto e ho pensato: “Oddio, probabilmente sembravo davvero stupido, non posso credere di averlo fatto“. Ho detto: “Scusa McQ [Christopher McQuarrie, regista del film], non lo farò più“, e lui mi ha detto: “Fare cosa? Ok, come vuoi, rifacciamolo“. Poi ho fatto un’altra ripresa senza farlo e lui mi ha detto: “Perché non hai fatto… quella cosa? Era davvero buona“. E io: “Era buona?“. E lui ha detto: “Sì, fallo assolutamente“. E così abbiamo fatto.