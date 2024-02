Intervistata da Entertainment Tonight a margine della promozione stampa di Dune 2, Rebecca Ferguson ha anche parlato della possibilità di tornare, in futuro, nei panni di Ilsa Faust, il personaggio interpretato nella saga di Mission: Impossible.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning il suo personaggio muore nel corso di uno scontro con il villain Gabriel (Esai Morales), ma, come Hollywood e i franchise insegnano, la morte al cinema è un concetto relativo.

Quando la giornalista di Entertainment Tonight le domanda se abbia chiuso con Ilsa Faust e il franchise di Mission: Impossible, Rebecca Ferguson spiega:

Ti ricordi quando una volta abbiamo parlato di quei contratti hollywoodiani da tre film? Beh, a volte terminano e gli attori hanno la possibilità di dire sì o no all’eventuale prosecuzione del rapporto. Ci siamo ritrovati proprio a quel punto e Mission è un impegno davvero grande: l’ho fatto, è stato fantastico, ed è incredibile che Christopher McQuarrie e Tom Cruise abbiano scritto questo personaggio incredibile. Trovo che ci sia solo un tot che puoi fare con un personaggio. E posso dire la mia opinione in merito. In quanto ad Ilsa desidererei vederla fare di testa sua. Sono interessata al suo lato oscuro. Non voglio che sia un membro del team. Non mi pareva interessante e mi sembrava che stavamo andando in quella direzione. Inoltre ci vuole molto tempo per girare un film di Mission: Impossible. Ci vogliono sangue, sudore e lacrime per fare quei film: ora ho fatto una serie TV e due film. La loro missione è ancora in corso e non si sa mai… giusto?