Nel franchise di Mission: Impossible, Rebecca Ferguson interpreta Ilsa Faust fin da Rogue Nation, uscito nel 2015, e tornerà anche in Dead Reckoning – Parte Uno (GUARDA IL TRAILER) e Parte Due, in arrivo rispettivamente quest’estate e la prossima. Dato che questi saranno i capitoli finali della saga, alcuni fan si stanno chiedendo se c’è la possibilità che vengano realizzati degli spin-off su alcuni personaggi. Commentando la questione in un’ intervista con Comicbook, l’attrice ha rivelato che all’inizio era assolutamente aperta all’idea, ma di avere poi cambiato opinione. Ecco perché:

Quando ho iniziato Mission, mi sono innamorato così tanto di Ilsa. Ho pensato: “Sì, c*zzo, avrà uno spinoff“. E poi, gradualmente, non so se sono diventata umile o se ho capito che non ha niente a che fare con Ilsa; [Mission: Impossible] in realtà è una cosa di squadra, è Ilsa e Ethan [Hunt, il protagonista interpretato da Tom Cruise] e [Benji, Simon Pegg], e stavo per dire Ving [Rhames], : sono tutti i personaggi insieme che lo rendono così bello. L’idea di Ilsa da sola funzionerebbe sempre, ma ci vorrebbe il [regista] Chris McQuarrie e Tom a produrlo. Forse l’Ethan di Tom può entrare e uscire, può essere una guest star nel mio show. Il punto è che non è necessario, credo. Penso che siamo a posto così.

Nel cast di Mission: Impossible 7 troviamo Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt. Per il settimo capitolo di Mission: Impossible dovremo attendere il 14 luglio 2023, mentre per l’ottavo il 28 giugno 2024.

Trovate tutte le informazioni su Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte uno nella nostra scheda.

FONTE: CB

Classifiche consigliate