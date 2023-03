La moglie di Bruce Willis risponde a chi la accusa di volersi godere i suoi “5 minuti di fama”

In un nuovo video pubblicato su Instagram la moglie di Bruce Willis, Emma Heming Willis, ha risposto direttamente a chi l’ha accusata di volersi godere i suoi “5 minuti di fama”.

“Sono qui per trasformare i miei cinque minuti in dieci” ha scritto nel post. “Sono stata in silenzio troppo a lungo e sono pronta a essere avvolta da questa comunità solida e caritatevole in cui ci ritroviamo io e la mia famiglia. Forza”.

Nel video Heming ha ammesso le sue frustrazioni nei confronti delle accuse che le sono arrivate e ha spiegato di voler usare ogni minuto di fama possibile per parlare di demenza frontotemporale, di cui soffre Bruce Willis.

Ha poi aggiunto:

Voglio trasformare il mio dolore, la mia rabbia e la mia tristezza per fare qualcosa di buono attorno a qualcosa che di certo non lo è.

In Italia esiste l’Associazione Italiana Malattia Frontotemporale al quale vi rimandiamo per maggiori informazioni.

FONTE: Instagram