Bruce Willis, sua moglie chiede ai paparazzi di lasciarlo in pace: “Non invadete i suoi spazi”

È trascorso poco meno di un anno da quando la famiglia di Bruce Willis ha annunciato che la star si stava ritirando dalle scene a causa di una diagnosi di afasia e, qualche settimana fa, è arrivata la dichiarazione ufficiale da parte della sua famiglia che ha confermato quello che tutti sospettavano già: la star soffre di demenza frontotemporale.

Ora, in un nuovo video pubblicato su Instagram dalla moglie di Bruce Willis, Emma Heming Willis, viene fatto un appello ai paparazzi affinché lascino in pace l’attore quando lo avvistano in circostanze pubbliche.

So che è il vostro lavoro, ma almeno non invadete i suoi spazi. Non urlategli chiedendo come sta o quello che è. Gli urletti e gli yippee-ki-yay… non fatelo. Dategli spazio. Concedete alla nostra famiglia – o a chiunque sia con lui in una data circostanza – di portarlo in sicurezza dal Punto A al Punto B. Questo è il mio annuncio di pubblica utilità.