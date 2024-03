Monkey Man, il debutto alla regia di Dev Patel (GUARDA IL TRAILER), era stato acquistato da Netflix per 30 milioni, ma uscirà al cinema a inizio aprile invece di arrivare direttamente in streaming. Il produttore Jordan Peele, infatti, sarebbe rimasto talmente colpito dalla copia finale del film da aver esercitato un’opzione spostando la distribuzione dallo streamer alla Universal Pictures, con cui la sua casa di produzione Monkeypaw ha un accordo.

In un’intervista con ScreenRant, Patel ha confermato le voci, spiegando come sono andate le cose nel concreto:

È stata una strada accidentata, o meglio piuttosto sorprendente. Stavo girando un film a bassissimo budget nello Yorkshire, dando la caccia alle pecore. Poi mi chiamano i miei agenti della CAA [principale agenzia di creativi a Hollywood] e mi dicono: “Jordan Peele ha visto il tuo film e vuole parlarti“. Ho pensato: “Cosa?!” È stato un vero e proprio momento hollywoodiano, e un attimo dopo ero al telefono con Jordan. Abbiamo parlato per circa tre ore e ho capito che sarebbe stato un grande collaboratore. Ha raccolto questo film dal pavimento, l’ha spolverato e l’ha rimesso sul caminetto. Per questo gli sarò sempre grato.

Questa la descrizione ufficiale del film:

Il candidato all’Oscar® Dev Patel (Lion – La strada verso casa, The Millionaire) realizza un sorprendente debutto alla regia con un thriller d’azione che racconta la ricerca di vendetta di un uomo contro i leader corrotti che hanno ucciso sua madre e continuano a vittimizzare sistematicamente i poveri e i deboli. Ispirato alla leggenda di Hanuman, simbolo di forza e coraggio, Monkey Man vede Patel nei panni di Kid, un giovane anonimo che si guadagna da vivere in un fight club clandestino dove, notte dopo notte, indossando una maschera da gorilla, viene picchiato a sangue da lottatori più famosi in cambio di denaro. Dopo anni di rabbia repressa, Kid scopre un modo per infiltrarsi nell’enclave della sinistra élite della città. Mentre il suo trauma infantile ribolle, le sue mani misteriosamente sfregiate scatenano una esplosiva ondata di vendetta per regolare i conti con gli uomini che gli hanno tolto tutto.